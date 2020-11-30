تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تهاجم مي العيدان بعد إساءتها لـ أحمد بدير: فيه ايه يا أم فم معووج

شنت الفنانة المصرية إنجي خطاب هجوما شرسا على الإعلامية الكويتية مي العيدان بسبب سخريتها من الفنان أحمد بدير و وصفه بـ "الأقرع".

وقالت في تدوينة عبر انستجرام: الاعلاميه الكويتية معرفش اسمها ايه الغريب دا ????اتنمرت علي الفنان القدير احمد بدير وقالت عليه الاقرع .. بما أن اهانات بعض الكويته مستمره ... هرد عليكي بطريقتك ???? انتي كمان ام فم معوج???? فمك معوج رغم الخمسين عمليه تجميل اللي عملتيهم ???? لو اتنمرتي نعرف نتنمر ???? هو رجل مش محتاج يبقي عنده شعر عيره زي شعرك ووشك اللي كله تجميل ???? احمد بدير شكله احلا منك ???? هو فنان قدير ومحترم ومصري من بلد الرجال اللي دافعو عنكم وانقذوكم من غزو العراق .

وأضافت: تحياتي لكل محترم من شعب الكويت واللي مش محترم نعرف نرد عليه اوي .. مصر ام الدنيا مصنع الرجال.

