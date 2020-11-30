شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء بن افليك يحتفلون مع والدهم وحبيبته بعيد الشكر بعيداً عن أمهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم بن افليك وانا دي ارماس على الاحتفال بعيد الشكر خلال الأيام الماضية وفقاً لموقع الديلي ميل بصحبة أبنائه من الممثلة العالمية جينيفر جارنر، حيث أكد تقرير نشره موقع الديلي ميل أن علاقة دي ارماس بأبناء جارنر تتحسن بشكل كبير، وهو ما ينعكس في تلك المناسبات التي باتت تحرص فيها على الظهور معهما، وذلك تمهيداً للارتباط الرسمي الذى يخطط له كلاً من بن افليك ودي ارماس خلال الآونة المقبلة.





كما أكد موقع الديلي ميل، أن عدم احتفال الأبناء مع والدتهم بعيد الشكر يرجع لاتفاق مشترك بينها وبين أفليك على السماح لهما بالاقتراب أكثر من أنا دي أرماس منذ فترة، وهو الأمر الذى يعود للتفاهم الكبير بين الثنائي رغم الانفصال والذى أشاد به بن افليك فى وقت سابق.

وكان أطل الثنائي بن أفليك وصديقته أنا دي أرماس في أول ظهور لهما بعد الأخبار التي أكدت اقتراب الإعلان الرسمي لارتباطهما بعدما ظهرت دي أرماس في وقت سابق خلال كواليس فيلمهما الجديد وهي ترتدي خاتما، حيث تكهن عدد من المواقع بأن ذلك يلمح إلى الارتباط الرسمي عن قريب.





دى أرماس وبن أفليك ظهرا معاً بشوارع لوس انجلوس، وكأنهما أخذا نزهة بعيداً عن ضغوط تصوير أول أعمالهما معا Deep Water، وفقاً لموقع الديلي ميل الذى أكد أنهما استغلا انتهاء أسبوع صعب من التصوير وقررا المشى بعيدا عن ضغوط الفيلم، إلا أن أرماس لم ترتدى الخاتم فى الصور وهو ما أكد عدم صحة الأخبار الأخيرة.

ورصدت عدسات المصورين النجم بن أفليك وآنا دي أرماس وهما يقبلان بعضهما أثناء استراحة من التصوير فيلمهما المقبل Deep Water، فى نيو أورلينز، وكشف موقع مجلة people، أن دي آرماس البالغة من العمر 32 عاما ارتدت خاتم من الماس وهو ما دفع البعض لتوقع أن بن أفليك البالغ من العمر 48 عاما قام بطلبها للزواج ولكن حقيقة الأمر هو أن الخاتم مجرد اكسسوار لشخصيتها، حيث تجسد بالفيلم دور زوجة بن أفليك.