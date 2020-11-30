شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى: كانت بتجيلى حالة تشنج وعصبية وأنا بغنى وكانت من أسباب نجاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى: "وأنا صغير كان عبد الباسط حمودة ومجدى طلعت وطارق الشيخ بييجوا عندنا فى أفراح الشارع في إمبابة، وكنت بشوف الفرقة بتاعتهم كبيرة، وكان ده حلمى بقى إنى عاوز أعمل فرقة شبهم".

وأضاف الليثى، خلال لقائه فى "تليفزيون الخليج 365": "موضوع دخولى وظهورى في وقت فيه عبد الباسط حمودة وطارق الشيخ كان شوكتين واقفين في الطرب الشعبى، وكان لازم أعمل حاجة مختلفة أخرج بيها عن طريقتهم، وهى جت كدة لأن كان عندى عصبية وبتجيلى حالة تشنج وأنا بغنى ودى كانت تعتبر الجون بتاعى اللى جيبته، وأنا دايما عندى قلق لما أدخل فرح لأنى خايف معملش نمرة حلوة، وإنى معجبش الناس ولغاية لما أموت هافضل كدة".

وتابع الليثى: "كنت فى مرة رايح أحيى فرح في الجيزة بتاع راجل صعيدى وحصل معايا موقف لما دخلت لقيت صاحب الفرح افتكرنى مدير أعمالى، وبيسألنى يقولى فين محمود الليثى فقلتله أنا لأنه كان فاكرنى عشان خاطر بدايتى في مديح رسول الله إنى لابس عمة وقفطان، ووريته البطاقة عشان يصدق".

واستكمل: "تانى موقف عشان الطريقة اللى بغنى بيها في بعض الكلمات الناس افتكرت إن معايا عيل صغير في الأفراح، فسألنى أنت جاى لوحدك ليه ومكنش مصدق إن أنا اللى بقول كدة غير لما طلعت المسرح وعملتهاله في وسط الأغنية وقالى آه كدة أنت".