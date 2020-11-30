متابعة بتجـــــــــــرد: تعرض الفنان المصري محمد رمضان لموقف محرج خلال حضوره فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان ضيافة االذي أقيم في دبي.
وفي التفاصيل، سقط محمد رمضان عند صعوده على خشبة المسرح لتسلم جائزته وسط صراخ الحاضرين الذين عبروا عن خوفهم على النجم المصري.
كن رمضان تدارك الموقف بشكل سريع ووقف بعد ثوانٍ معدودة وواصل السير ليتسلم جائزته.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل كبير، إذ عبر البعض عن حزنهم لسقوط الفنان، بينما سخر البعض الآخر وأطلقوا النكات على سقطة “الملك”.
وانطلق مهرجان “ضيافة” الأبرز في الإمارات العربية المتحدة بدورته الرابعة قبل ساعات بجانب نافورة دبي وذلك بعد أن تأجل أكثر من مرة بسبب وباء كورونا.
وحملت الدورة الرابعة للمهرجان رسالة سلام من الإمارات العربية المتحدة إلى العالم، وإلى خط الدفاع الأول حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر حديث السوشيل ميديا: سقوط محمد رمضان على المسرح في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.