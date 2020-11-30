شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى: لهذا السبب اعتذرت عن حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أحمد مجدى أنه اعتذر مؤخرًا عن بطولة حكاية "أول السطر" ضمن مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض حاليًا ويشارك فيه الفنانة درة بسبب ارتباطه بأعمال أخرى وكان يريد أخذ فترة راحة بعد تصويره أحداث الجزء الثانى من مسلسل "الآنسة فرح"، مشيرًا أنه كان يتشرف بالعمل مع مخرج كبير بحجم محمود كامل والفنانة درة ولكن لم يحدث نصيب.

"أول السطر" هي الحكاية الأخيرة من حكايات الموسم الأول من المسلسل، ويشارك في بطولتها إلى جانب الفنانة درة، كل من عمر الشناوي، وريم عبدالقادر، ومن إخراج محمود كامل، وتدور القصة حول شخصية لا تتحمل أي مسؤوليات بحياتها، وتفاجأ مرة واحدة بتحمل مسئولية 3 أشخاص قامت بتبنيهم.

حكاية "أول السطر"، هي الحكاية الثامنة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 7 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش" و"ربع قيراط".

كما يعرض للفنان أحمد مجدى حاليا الجزء الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" على إحدى االمنصات الالكترونية، وهو مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin"، ومن المقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى.

وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

وتدور أحداث الجزء الثانى من المسلسل حول انفصال كل من "شادى" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.