عبير صبري تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة عبير صبري لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "صبري" في الصور بشكل جديد وجذاب من أحد الشوارع، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن عبير صبري شاركت في سباق دراما رمضان 2020 بمسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، جومانا مراد، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد أنور، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

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