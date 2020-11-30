في ذكرى وفاة زوجته.. عبدالرحمن أبو زهرة: "المرأة التي إزداد حبي لها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، على إحياء الذكرى الأولى لوفاة زوجته السيدة سلوى الرافعي.

وكتب أبو زهرة، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "تمر اليوم، الذكرى السنوية الأولى لحب عمري ورفيقة دربي، المرأة التي ازداد حبي لها خلال رحلة عمر حافلة بالذكريات وحتى بعد رحيلها عن عالمنا".

وأَضاف: "عام كامل لم يمر يومًا فيه إلا وتذكرتك وتمنيت لو أني أراكي هنا بجانبي، لا أستطيع أن أصف كم أثر غيابك فيا، يا أطيب وأحن الخلق".

يذكر أن الكاتبة سلوى الرافعي، زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، تُوفيت يوم 29 نوفمبر 2019، وأعلن وقتها الفنان مفيد عاشور، عن وفاتها عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".