في ذكرى وفاة زوجته.. عبدالرحمن أبو زهرة: "المرأة التي إزداد حبي لها"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، على إحياء الذكرى الأولى لوفاة زوجته السيدة سلوى الرافعي.
وكتب أبو زهرة، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "تمر اليوم، الذكرى السنوية الأولى لحب عمري ورفيقة دربي، المرأة التي ازداد حبي لها خلال رحلة عمر حافلة بالذكريات وحتى بعد رحيلها عن عالمنا".
وأَضاف: "عام كامل لم يمر يومًا فيه إلا وتذكرتك وتمنيت لو أني أراكي هنا بجانبي، لا أستطيع أن أصف كم أثر غيابك فيا، يا أطيب وأحن الخلق".
يذكر أن الكاتبة سلوى الرافعي، زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، تُوفيت يوم 29 نوفمبر 2019، وأعلن وقتها الفنان مفيد عاشور، عن وفاتها عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى وفاة زوجته.. عبدالرحمن أبو زهرة: "المرأة التي إزداد حبي لها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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