شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة ابنة نيرمين الفقى في مسلسل "شارع 9" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة الشابة منة عرفة فى أحداث مسلسل "شارع 9" بطولة كل من الفنان محمود عبدالمغنى وأحمد وفيق ورانيا يوسف ونيرمين الفقى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق، وتجسد منة ابنة نيرمين الفقى وهى شخصية محورية ضمن الأحداث، وانتهت من تصويرعدد كبير من المشاهد.

وتدور أحداث مسلسل "شارع 9" في حى من أرقى أحياء القاهرة، وهو حي المعادي وتحديدًا في شارع 9، ويتضمن العمل دراما إنسانية وعلاقات اجتماعية متشعبة، كما يلقى الضوء على العديد من المشاكل التى تهم الأسرة المصرية، منها علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت وأيضًا مشاكل الزواج العرفي وغيرها.

"شارع 9" من بطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الاتربى، أحمد سلامة، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمى إسلام، ماجد شريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى به اثارة وتشويق.

المسلسل يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل "بيت السلايف" العام قبل الماضى وشارك في بطولته بوسي وعبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصلحى وطارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.





وانتهت منذ فترة الفنانة منة عرفة من تصوير مسلسل "إسعاف يونس" الذى يعد أولى بطولات الفنان محمد أنور المطلقة، ويتم عرضه على منصة watch it الرقمية المصرية خلال الفترة المقبلة، وتجسد من خلاله شخصية دكتورة تربطها علاقة حب فاشلة من طرف واحد مع محمد أنور ولكن تنتهى بإرتباط أنور بالفنانة سارة سلامة في إطار عدد من المواقف الكوميدية .

ويجسد أنورمن خلال المسلسل شخصية دكتور، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج سينرجى، حيث يعد المسلسل ثانى المسلسلات التي تقوم على انتاجها بعدما قدمت منذ فترة مسلسل "شديد الخطورة" بطولة الفنان أحمد العوضى وريم مصطفى، ومن إخراج حسام على.

أحداث مسلسل "إسعاف يونس" تدور فى إطارعلاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع فى غرام تلك الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "إسعاف يونس" يشارك في بطولته الفنان محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة منهم أحمد فهمى وكريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر.