تعليقا على قرار وزارة الرياضة.. الحلفاوي: "مجلس إدارة الزمالك لم يحل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، على توضيح قرار وزارة الشباب والرياضة، بشأن ما يتعلق بمجلس إدارة نادي الزمالك.

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "مجلس إدارة الزمالك لم يحل، قرارات وزارة الشباب والرياضة توقفه وتستبعده بصفة مؤقتة إلى حين إنتهاء تحقيقات النيابة".

وأضاف: "مسئولية أبناء الزمالك المخلصين، التكاتف والوقوف مع ناديهم حتى لا يتأثر بالأحداث الطارئة إلى أن ينجلي الموقف وتستقر الأحوال".

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد أصدرت قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، لحين إنتهاء تحقيقات النيابة العامة.

وجاء القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية، وفيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية، فقد تقرر الآتي:

- إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

- وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شؤون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

- تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي وإختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.