محمد رمضان يسقط أرضاً على مسرح مهرجان ضيافة

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"الخليج 365" من بيروت: تعرض النجم المصري محمد رمضان، لموقف محرج على مسرح مهرجان "ضيافة" بعد أن أختل توازنه وسقط أرضًا اليوم الاحد اثناء فعاليات مهرجان الضيافة في دبي.

فأثناء توجه النجم المصري وهو يمشي بثقة على المسرح لاستلام جائزته التكريمية، تزحلقت قدمه وسقط أرضاَ لكنه قام مباشرة واستمر بالمشي وصولا للمنصة، حيث علق “ما يوقع إلا الشاطر”.

انتشر مقطع فيديو سقوطه بشكل واسع عبر مواقع التواصل، وسط مئات التعليقات. وتلقى تعاطفا بين المتابعين، وتمنوا ألا يكون قد تعرض للاصابة بعد اختلال توازنه.

ويقوم الحدث بتكريم شخصيات عربية وعالمية لها ابداعات متعددة في العديد من المجالات المتنوعة، حيث تم فرش السجادة الحمراء بالقرب من نافورة قيل انها اكبر نافورة بالعالم، لتكون أضخم سجادة حمراء لتليق بأصحاب الابداعات الذين يستضيفهم المهرجان هذا العام.