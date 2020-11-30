يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
"الخليج 365" من بيروت: تعرض النجم المصري محمد رمضان، لموقف محرج على مسرح مهرجان "ضيافة" بعد أن أختل توازنه وسقط أرضًا اليوم الاحد اثناء فعاليات مهرجان الضيافة في دبي.
فأثناء توجه النجم المصري وهو يمشي بثقة على المسرح لاستلام جائزته التكريمية، تزحلقت قدمه وسقط أرضاَ لكنه قام مباشرة واستمر بالمشي وصولا للمنصة، حيث علق “ما يوقع إلا الشاطر”.
انتشر مقطع فيديو سقوطه بشكل واسع عبر مواقع التواصل، وسط مئات التعليقات. وتلقى تعاطفا بين المتابعين، وتمنوا ألا يكون قد تعرض للاصابة بعد اختلال توازنه.
ويقوم الحدث بتكريم شخصيات عربية وعالمية لها ابداعات متعددة في العديد من المجالات المتنوعة، حيث تم فرش السجادة الحمراء بالقرب من نافورة قيل انها اكبر نافورة بالعالم، لتكون أضخم سجادة حمراء لتليق بأصحاب الابداعات الذين يستضيفهم المهرجان هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يسقط أرضاً على مسرح مهرجان ضيافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.