شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة دمنهور تكرم مصطفى درويش على "بـ 100 وش" و"إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت إدارة جامعة دمنهور الفنان مصطفى درويش، وهو أحد الخريجين منها، وذلك عن مشاركاته التليفزيونية الأخيرة، وذلك وسط حضور عدد كبير من طلاب الجامعة والأساتذة، وقد شارك الفنان مصطفى درويش فى رمضان الماضى من خلال عملين دراميين الأول هو مسلسل "خيانة عهد"، مع النجمة الكبيرة يسرا، ومسلسل "بـ 100 وش"من بطولة النجمين نيللى كريم وآسر ياسين.

وكان آخر أعمال الفنان مصطفى درويش حكاية "ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، نادية رشاد محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض أحمد عثمان.

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى"بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرىعادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".























