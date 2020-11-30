شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: مشاركتى في مسلسل "اللعبة 2" غير حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى النجم الكبير صلاح عبد الله مشاركته في أحداث الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة ومش حقيقى .

من ناحية أخرى يتبقى للنجم صلاح عبد الله يومان على الانتهاء من تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة النجم أحمد عز وهند صبرى ويعتبر من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلاً عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

ويشارك في بطولته، إلى جانب أحمد عز وهند صبرى، كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وآخرون من النجوم‪.

من ناحية أخرى، يشارك النجم صلاح عبدالله ضمن أحداث مسلسل "في يوم وليلة" ويجسد من خلاله دور والد بطل العمل النجم أحمد رزق، ويشارك في بطولته كل من آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعى، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى 35 حلقة للعرض في الموسم الشتوى ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل .

ويظهر النجم صلاح عبد الله كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "إسعاف يونس" الذى يعد أولى بطولات الفنان محمد أنور المطلقة، ويتم عرضه على منصة watch it الرقمية المصرية خلال الفترة المقبلة، ويجسد أنور من خلاله شخصية دكتور، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج سينرجى، حيث يعد المسلسل ثانى المسلسلات التي تقوم على إنتاجها وتعرض على منصة watch it بعدما قدمت منذ فترة مسلسل "شديد الخطورة" بطولة الفنان أحمد العوضى وريم مصطفى، ومن إخراج حسام على.