نسرين طافش بإطلالة صيفية وهنا الزاهد جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر بأحد الأماكن الساحلية.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها أنيقة وجذابة.

حسني شتا

نشر الفنان حسني شتا صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها أمام شاطئ البحر.

دنيا سمير غانم

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تجمعها بالفنان خالد الصاوي وزوجته.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بفستان قصي

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ريهام في الصورة داخل منزلها، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها

كنزي دياب

نشرت كنزي ابنة الهضبة عمرو دياب صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت كنزي في الصورة بفستان قصير ملون

بوسي

نشرت المطربة بوسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على النيل.

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل منزلها.