ممدوح وافي.. رحل بالسرطان وابنته فنانة وجمعته صداقة قوية بأحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل محبو الفنان الراحل ممدوح وافي بعيد ميلاده الـ 69، غدًا، الموافق 30 نوفمبر عام 1951.

ممدوح وافي يعتبر واحدا من أشهر نجوم الكوميديا، فكان حضوره مميزا، وله العديد من الأدوار التي لا تنسى.

في هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن ممدوح وافي:

- التحق ممدوح وافي بمعهد الفنون المسرحية وحصل على بكالوريوس منها، وانطلق على مسارح الدولة والقطاع الخاص.

- من أشهر مسرحيات ممدوح وافي "أولاد الشوارع"، "حمري جمري"، "جنون البشر" و"على بلاطة" و"الناس اتجننت".

- الفنان الراحل ممدوح وافي لديه ابنة تعمل بالفن وهي ياسمين وافي، ولديه ولد يدعى "هاني"، وابنة تُدعى "نورا".

- تحدثت ياسمين في لقاء تليفزيوني سابق عن موقف كوميدي يجمعها بوالدها الراحل، قائلة: "أنا شبه مامته أوي ولما كان بيجي يضربني كنت بقوله هتضرب أمك يا ولد فكان يتراجع ويفضل يضحك".

- شاركت ياسمين مؤخرًا في حكاية "ضي القمر" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا".

- قدم "وافي" مجموعة من المسلسلات منها "عودة البدوي" و"لؤلؤ وأصداف وعائلة الحاج متولي" ومسلسله الكوميدي "الدنيا حظوظ" و "يوم عسل يوم بصل".

- من أهم أدواره في السينما، "سواق الهانم"، "البيضة والحجر" "زوجة رجل مهم" و"الإمبراطور" و"استاكوزا" و"أبو الدهب".

- جمعته صداقة قوية بالنجم أحمد زكي، واستمرت هذه الصداقة حتى "نهاية العمر".

_ أصيب ممدوح وافي بسرطان الجهاز الهضمي، وأخفى عن أحمد زكي الأمر.

- مات ممدوح وافي في 17 أكتوبر عام 2004، وكان قد طلب من أحمد زكي أن يُدفن في مقبرته فدفن بالفعل في مقبرة صديقه، ليلحق به أحمد زكي بعد 5 أشهر فقط، إذ تأثرت حالته الصحية كثيرا بعد رحيل صديقه.