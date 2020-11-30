فيديو وصور| هاني شاكر يكشف كواليس احتفاله بأغنية "يا بخته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان هاني شاكر، عن كواليس احتفاله بأغنيته الجديدة "يا بخته"، التي تعاون فيها مع الفنان أحمد سعد.

ونشر شاكر، صورًا وفيديو من الإحتفالية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من أجواء الإحتفال بأغنية يابخته الجديدة بحضور مجموعة من الفنانين".

وظهرت زوجة الفنان هاني شاكر بصحبته، كذلك الفنانة السورية أصالة نصري، والإعلامية بوسي شلبي، وعدد من الأصدقاء خارج الوسط الفني.

يذكر أن الفنان هاني شاكر، طرح مؤخرًا أغنية "يا بخته" التي تُعد التعاون الأول الذي يجمعه مع الفنان أحمد سعد، والأغنية من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان أحمد سعد.

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