بعد حادث مروع … هاميلتون يفوز بجائزة البحرين الكبرى “للفورمولا 1”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

بعد فوزه بجائزة تركيا الكبرى على حلبة إسطنبول بارك، مجددا فاز اليوم الأحد لويس هاميلتون سائق فريق “مرسيدس” بسباق جائزة البحرين الكبرى ببطولة العالم لسباقات “فورمولا 1” للسيارات.

ويعد هذا هو الفوز 95 في مسيرة السائق البريطاني بطل العالم سبع مرات وعبر خط النهاية خلف سيارة الأمان، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

ومن جهة أخرى نجا الفرنسي رومان غروجان بمعجزة من حادث مروع في الدورة الأولى أدى إلى تدمير سيارته ما أدى توقف سباق جائزة البحرين. ففي اللفة الأولى، طار غروجان خارج المسار بسبب تصادمه مع سائق ألفا توري الروسي دانييل كفيات، وتحطمت سيارته في السياج واشتعلت فيها النيران.

واحتل ماكس فرستابن سائق “رد بول” المركز الثاني أمام زميله ألكسندر ألبون الذي خطف المركز الثالث بعد انسحاب المكسيكي سيرجيو بيريز سائق “ريسنج بوينت” بسبب مشكلة في المحرك تحت الأضواء الكاشفة.

وانتصر هاميلتون، الذي حصد لقب السائقين في تركيا قبل أسبوعين، للمرة الخامسة على التوالي ورقم 11 في 15 سباقا حتى الآن هذا الموسم.

بدأت مسيرة هاميلتون في عالم سباقات السيارات في سن الثامنة وفاز بأول بطولة كارتينغ في بريطانيا عندما كان في سن العاشرة. وسجّل هاميلتون اسمه ضمن برنامج السائقين الشبان في مكلارين في عقد تنشئة في عام 1998.

في عام 2003 بات هاميلتون بطلا لبطولة رينو لسباقات السيارات في بريطانيا بعد فوزه بعشرة سباقات. كما فاز هاميلتون بلقب السلسلة الأوروبية (الفئة الثالثة) في عام 2005 بعد أن حقق 15 انتصارا وبعد تسجيل أسرع زمن عشر مرات وانطلق من موقع أول المنطلقين في 13 سباقا.

كما فاز أيضا بسباق جائزة موناكو الكبرى لسباقات (الفئة الثالثة). فاز هاميلتون ببطولة جي. بي. 2 في عام 2006 في أول موسم في سلسلة البطولات المغذية لسباقات الفورمولا 1. وحقق هاميلتون الفوز بخمسة سباقات وسجل أسرع زمن ست مرات بما في ذلك الفوز في موناكو والفوز مرتين في سيلفرستون.