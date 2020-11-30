شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط محمد رمضان أرضا على منصة تتويج مهرجان فنى بـ دبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقط الفنان محمد رمضان أرضا أثناء مروره على منصة التتويج بأحد المهرجانات الجديدة في إمارة دبى، حيث انتشر فيديو سقوطه بشكل كبير للغاية بين رواد السوشيال ميديا، ولاقى سخرية الكثيرين، خاصة أن السقوط كان مفاجئا أثناء مروره بطريقة يسيطر عليها الكبرياء.

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أوقفت الفنان محمد رمضان عن التمثيل بعد التقاطه عدة صور مع مجموعة من الفنانين الإسرائيليين، حيث لاقت هذه الصور غضبا عارما من رواد السوشيال ميديا.

ويتواجد حاليا محمد رمضان بإمارة دبى منذ ما يقرب من 10 أيام، حيث سافر إلى هناك لقضاء فترة استجمام هناك، فضلا عن ارتباطه بالتكريم هناك بمهرجان الضيافة، والذى يقام الآن.











