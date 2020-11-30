شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال بعد طرحه "آية في الجمال": سعيد بردود الفعل وانتظروا شغل تاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان حمادة هلال عن سعادته البالغة لتلقي ردود فعل إيجابية على أغنية "آية في الجمال" التي طرحها، أمس، عبر قناته الرسمية، وحققت أكثر من 73 ألف مشاهدة خلال الساعات القليلة الماضية.

وشارك الفنان حمادة هلال جمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، عددًا من الصور، موجها رسالة إلى جمهوره قائلاً: "الحمد لله ‏سعيد جدًا ‏بردود أفعال غنوة أية فى الجمال وإن شاء الله فى شغل تاني، #أية_فى_الجمال".



حمادة هلال عبر انستجرام

وطرح الفنان حمادة هلال، فيديو كليبه الجديد "أية في الجمال" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، السبت، وذلك عقب النجاح الكبير، الذي حققه البرومو، والذي يبرهن على حماسة كبيرة من قبل جمهور هلال لمتابعة احدث أعماله الفنية، الذي تعاون فيها مع المخرج عادل سرحان .



حمادة هلال

يذكر أن النجم حمادة هلال قد انتهى من تصوير الكليب منذ أيام حيث يجمع الكليب الجديد بين هلال وسرحان لأول مرة في عمل فني رسمي رغم صداقتهما الممتدة لسنوات عديدة، وتم تصوير كافة مشاهده في دبي، ويعيد عادل خلاله اكتشاف حمادة هلال عبر أسلوب مختلف وغير معتاد بشكل الكليب المتميز بطابع البهجة والسعادة والاتكال على الديكورات الملونة والأجواء الصيفية الممزوجة بالرقص. وأعرب عادل سرحان عن حماسه لهذه التجربة، نظراً لكونها أول كليب يخرجه لحمادة هلال، وتميز بجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل في مشاهده وألوانه واتكاله على الرقصات الاستعراضية وقصة الفيديو كليب الخفيفة والرومانسية، مشيرا إلى أنه تم اعتماد كافة الاجراءات الاحترازية بمواجهة تفشي كورونا، رغم ضم فريق العمل لأكثر من 100 شخص منهم 10 راقصين.

ويتغني حمادة هلال خلال الأغنية "آية من الجمال" بكلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادي مسرة، كما تعقب أصداء النجاح الجماهيري التي لاقت آخر كليباته الغنائية "طحن في طحن"، ويسعى خلالها لتقديم جرعة سعادة وأمل لجمهوره بتلك الأجواء الصيفية المبهجة والملونة التي يحملها الكليب وسط الظروف الصعبة التي يعيشها العالم حاليا مع كورونا .