شكرا لقرائتكم خبر عن كرارة والسقا يدخلان بلاتوه "نسل الأغراب" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة ويدخل كل من النجمين أحمد السقا وأمير كرارة بلاتوه مسلسل "نسل الأغراب" والذى ينافسان به في موسم دراما شهر رمضان المقبل، كما يقوم مخرج العمل محمد سامى بمعاينة أماكن التصوير المقرر انطلاق التصوير بها داخل مدينة الإنتاج الإعلامى.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والانسانية رغم مضمونه التنافسى .

يشار إلى أن مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، أحمد مالك، أحمد داش، فردوس عبد الحميد عبد الحميد، وآخرون، المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى .

يذكر أن أحمد السقا غاب عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى وذلك بعدما قدم فى شهر رمضان قبل الماضى مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى وشارك فى بطولته مى عمر ومحمد ممدوح وانجى المقدم وهبة مجدى وادوارد وكريم عفيفى وهادى الجيار وصفاء الطوخى وريم سامى وعماد زيادة وهاجر عفيفى وطاهرة.

بينما قدم أمير كرارة مسلسل "الاختيار" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا بعدما قدم 4 أعمال نالت النجاح الكبير على الشاشات التليفزيونية، وبدأها بمسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، الذى قدم من خلاله شخصية سليم الانصارى التى لاقت صدى واسعًا حتى يومنا هذا، ولقبه الجمهور بـ"باشا مصر"، ثم انتقل كرارة إلى قوة مصر الغاشمة، وقدم شخصية الشهيد الاسطورة "أحمد منسى"، العام الماضى وقدم عملاً دراميًا يكتب فى تاريخ الدراما العربية، ويتحدث عنه الأجيال فيما بعد.