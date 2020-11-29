فيديو.. لحظة سقوط "نمبر ون" في دبي

نشر الفنان عبد الكريم حمدان، مقطع لسقوط "نمبر ون" ضمن فعاليات أحد المهرجانات التي كان يحضرها مؤخراً، وذلك بر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

تضمن الفيديو سقوط "نمبر ون"، أثناء توجهه لمنصة تكريم مهرجان ضيافة المقامة فعالياته في الإمارات، ولكنه سرعا ماتمالك نفسه وعاد للوقوف واستكمل السير نحو

المنصة بحذر حتى لايسقط مرة اخرى.

يذكر ان آخر ظهور لـ "نمبر ون" ان من خلال أعلان لإحدى شركات الإتصالت لكبرى في مصر، وحصد لى ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

شاهد الفيديو..