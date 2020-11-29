تراند اليوم : إذا ذكرت الأناقة والرشاقة .. ذكرت نجوي كرم – إتفرج

لفت المطربة اللبنانية نجوى كرم الأنظار لها في أحدث ظهور في دبي، بإطلالتها الأنيقة ورشاقتها.

أطلت نجوى ببلوزة بيضاء مع بنطال أزرق وارتدت حزم حدد خصرها النحيل، مع كمامة من القماش مزينة بروسومات “التشكيل” في اللغة العربية.

وحضرت نجوى افتتاح صالون تجميل “هير كونسيبت”، في دبي لتقديم دعمها لصديقتها الشيخة نور عبد الله الموسى، زوجة الشيخ إبراهيم المعلا، وتبارك لها افتتاح أجدد الفروع للصالون الشهير وأول فرع رسمي في الإمارات.

وتعد هذه الإطلالة، ثاني ظهور لنجوى كرم أمام محبيها في الإمارات خلال أقل من شهر، بعدما أحيت مؤخرا حفلا غائيا على مسرح حبتور جراند، بعد غياب شهور عن اللايف بسبب ظروف كورونا، كما تستعد لأحياء حفل آخر خلال شهر يناير المقبل.

يذكر أن نجوى كرم شاركت في الموسم الأول من برنامج The Voice Senior مع هاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين.



