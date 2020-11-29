عبدالله بن زايد يشيد بجهود الإمارات لمواجهة تمويل الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بالجهود الوطنية الإماراتية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بأعضاء اللجنة وأطلع على مستجدات عملها وخطتها للشهر المقبل.

وأوضح أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بدولة الإمارات، خلال الاجتماع، أن مجلس الوزراء قام في وقت سابق من هذا العام بإصدار القرار رقم /74/ لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله، بالإضافة إلى القرارات ذات الصلة.

من جانبه، أشار سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل بدولة الإمارات، إلى أنه تم إصدار 4 أدلة استرشاديه بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال وبشأن التعاون القضائي الدولي تم تعميمها على كافة الجهات ذات الصلة.

وأضاف أنه :" تم وقف 200 مكتب محاماة لمدة شهر لعدم تنفيذ التزاماتهم الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال على أن يرفع الوقف عند تنفيذ التزاماتهم كما تم توقيع غرامة بقيمة 100 ألف درهم على سبعة مكاتب محاماة لعدم التزامهم بمتطلبات القانون".





من جانبها، أوضحت حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات، أن الوزارة تعمل على رفع مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام لمجلس الوزراء للاعتماد وإصدار القانون بالتعديل.

وأشار عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم /58/ لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حضر الاجتماع عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وسلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وحصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وأحمد بن علي الصايغ وزير دولة وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك.

كما حضره، عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وأحمد الظاهري رئيس جهاز أمن الدولة وسيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وعبدالناصر جمال الشعالي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية.​