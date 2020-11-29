شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقصد إيرينا شايك إشعال غيرة برادلى كوبر وتشعره بالندم؟ اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية إيرينا شايك قررت أن تجعل صديقها السابق نجم هوليوود الشهير برادلى كوبر البالغ من العمر (45 عامًا) ووالد ابنتها " ليا " أن يشعر بحالة من الندم، وذلك بعد أن استطاعت شايك البالغة من العمر (34 عامًا) أن تظهر براقة ومذهلة ومثيرة أكثر من أى وقت مضى وهو بالتأكيد ما يجعل وسائل الإعلام الفنية تركز على ظهورها باستمرار، و من المعروف أن قصة حب الثنائى لم تنتهِ بعد بالرغم من انفاصلهما فى عام 2019.

نشرت إيرينا شايك عددًا من الصور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر 14.4 مليون شخص، والصور تجمعها بالنجمة والسوبر موديل الشهيرة ستيلا ماكسويل، حيث أبرزت الصور مدى وجود "كيميا" بين الصديقتين .



شايك و ستيلا ماكسويل شايك و ستيلا ماكسويل

ظهرت إيرينا شايك بإطلالة ناعمة خاطفة للأنظار، حيث اختارت أن ترتدى فستان من الحرير وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Burberry" ووصل سعره إلى 1090 جنيها إسترلينى.



شايك و ستيلا ماكسويل شايك و ستيلا ماكسويل

يذكر أن إيرينا شايك ظهرت مؤخرًا فى نزهة على الأقدام بينما كانت تغادر مبنى شقتها الموجود فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، و قد تحدت برودة الطقس بظهورها مرتديه ملابس سوداء من الصوف إضافة الى جاكت جمع اللونين الأزرق والأبيض وهو من تصميم دار "Palace x Moschino" ووصل سعره إلى 750 جنيها إسترلينيا، ولكى تكمل إيرينا شايك أناقتها اختارت أن ترتدى حذاء "بوت" من الجلد باللون الأسود يطل حتى ركبتيها، و كانت إيرينا ممسكة بقناع الوجة الواقى بيدها و هو "polka dot" ويفترض أنه تم وضعه فى وقت لاحق أثناء المشى .

وظهرت شايك بالصور وهى تصطحب ابنتها "ليا" التى تبلغ من العمر ثلاث سنوات التى لم يظهر وجهها بالصور التى سجلتها عدسات "الباباراتزي" مثلما تسعى شايك دائما لأخفاء ملامحها عن وسائل الإعلام .