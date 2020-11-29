شكرا لقرائتكم خبر عن ليلي علوى بأفضل أزيائها الشتوية: فى لبس مهما عدى عليه وقت هيفضل بنفس قيمته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة ليلى علوي عن عشقها لملابس الشتاء بصورة كبيرة، حينما نشرت عدة صور لها بإطلالات شتوية، وعلقت عليها بكتابة: "في لبس مهما عدى عليه وقت وعدت عليه فصول.. هيفضل بنفس قيمته... كل الحب للبس الشتا"، ثم وجهت سؤال لمتابعيها بقولها : "إيه اللبس الشتوي اللي ما تقدرش تستغنى عنه! ؟.

من ناحية أخري انضمت الممثلة الشابة نانسى صلاح مؤخراً لقائمة فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى والذى انطلق تصويره خلال الأيام الماضية فى مدينة الشيخ زايد، وتدور أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.

فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوى ويشاركها بطولته بيومى فؤاد، ومحمد سلام، وحمدى الميرغنى وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى. وتنتظر نانسى صلاح فيلم "ساعة شيطان" الذى انتهت من تصويره إخراج إبرم نشأت، وتأليف أحمد عبد الفتاح عثمان، والعمل من بطولة النجم باسم سمرة، ومحمد عز ومصطفى أبو سريع، ومى القاضي وأخرون من النجوم.



