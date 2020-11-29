شكرا لقرائتكم خبر عن شون مينديز يخطف الأنظار أثناء تجوله بمفرده في ميامي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف النجم العالمي شون مينديز، الأنظار في أحدث ظهور له، خلال تجوله بمفرده في ميامي، وذلك بعدما نشرت صديقته كاميلا كابيلو منشورا لدعمه عبر إنستجرام ، حيث ظهر متألقا في إطلالة أنيقة مع قهوته الصباحي في حي كابيلو، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وارتدى شون مينديز ملابس غير رسمية خلال نزهته الصباحية، حيث ارتدى سويت شيرت رمادي وشورت رياضي أسود، حاملا هاتفه الذكي بإحدى يديه، فيما كان يمسك قهوته في اليد الأخرى، كما أكمل إطلاله بصندل أسود خفيف.



النجم العالمي شون مينديز

ويأتي ذلك بعد أن نشرت صديقته كابيلو البالغة من العمر 23 عامًا، منشورا لدعمه عبر انستجرام، قالت فيها "لقد تعلمت الكثير عن الحب مع هذا الرجل. إنها ليست اللحظات السعيدة التي تراها في الصور ومقاطع الفيديو - عندما تكون في علاقة مع شخص ما، يبدو الأمر كما لو كانت هذه المرآة تعكس نفسك".

وطرح شون مينديز بالتعاون مع الفنان العالمي جاستن بيبر، في 20 نوفمبر الجاري، كليب أغنية "Monster"، حيث حققت الأغنية ملايين المشاهدات منذ طرحها على القناة الرسمية لـ شون مينديز عبر يوتيوب.



شون مينديز

وفي وقت سابق، قرر النجم العالمى شون مينديز أن يثير فضول عشاقه ومحبيه بعد أن كشف النجم الشهير عن أسماء أغنيات ألبومه الغنائى الجديد "WONDER"، ونشر الفنان البالغ من العمر ( 22 عام ) على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى تضم أكثر من 56.8 مليون شخص عدة صور له و هو يجلس بمفرده بأحد المسارح وكأنه يعيش حاله من الحزن.