شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك وداش بالجلباب الصعيدى في سوهاج بسبب "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت صورة جديدة بين الممثلين أحمد مالك وأحمد داش، أثناء تواجدهما في سوهاج، استعدادًا لتصوير مشاهدهما في مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، بعد غد الثلاثاء، ويجسدان خلاله شخصيتين يدعيان حمزة وسليم الغريب.





مسلسل "نسل الأغراب" من المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه فى إطار درامى صعيدى اجتماعى، ومسلسل نسل الأغراب، بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، وآخرون، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى.

وكان مالك شارك في مهرجان الجونة بعرض فيلمه "حارس الذهب" والذي عرضه عالميا لأول مرة فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، حيث نال استحساناً عالمياً، إذ وصفته مجلة فارايتى بأنه "تجربة ممتعة أخاذة"، وقالت الجارديان: "فيلم ويسترن فى قوة الجلود القديمة وجودة الذهب"، كما حصد بطله الشاب أحمد مالك إعجاب ومديح النقاد إذ كتبت عنه مجلة سكرين دايلى: "مالك خاطف للأنظار فى دور حنيف (البطولة)".

وتبدأ أحداث الفيلم مع نهاية القرن الـ 19 فى أستراليا الغربية، حين يسعى راعى جمال أفغانى للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة، فيتحتم على الثنائى المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده فى سباق الوصول إلى فرن سرى لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذى يتيح إزالة ختم تاج الملكة، ويشارك فى بطولة الفيلم أحمد مالك والنجمان الأستراليان ديفيد وينهام وجاى رايان.