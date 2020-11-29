شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تحذر من خطورة "التنمر" بالمجتمع: يصيب الأطفال بعقد نفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة يسرا إن ظاهرة "التنمر" من أخطر الظواهر التى تهدد الحالة النفسية للأطفال في المدارس، مبينة: "التنمر خطير جدا وبيسبب عقد نفسية للأطفال غير عادية".

وأضافت يسرا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنه يجب إحياء الأخلاق مرة أخرى ونتعلم كيفية التحدث مع البعض حتى لا نجرح الآخرين بالكلام، متابعة: "ليه يحصل تعصب جماهيرى بين الأهلى والزمالك؟.. والتوعية بالتنمر وخطورته شيء مهم".

وأردفت: "لما يكون هناك عقاب ضد التنمر، هيكون فيه خوف من إن الحاجات دي تحصل"، مشيرة إلى أنها تتجاهل السخرية منها على مواقع التواصل، ولا ترد على أحد، متابعة: "لو رديت مش هخلص، وفيه ناس بتقعد على المواقع دى علشان تضايق اللى قدامها".