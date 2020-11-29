شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا كان يفعل يونس شلبى عندما يخسر الزمالك.. ابن الكوميديان الراحل يجيب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمر يونس شلبى ابن الفنان الراحل يونس شلبى إن من أكثر الأمور التي كانت تثير أعصاب والده المباريات التي يخسر فيها نادى الزمالك.

وأوضح ابن الكوميديان الراحل في حوار لـ"الخليج 365" ننشر تفاصيله قريبًا أن شخصية والده في البيت كانت شخصية طفولية تشبه طيبة وتلقائية الشخصيات التي يؤديها في أعماله ومنها شخصية عاطف في مسرحية العيال كبرت.

وتابع عمر يونس شلبى موضحًا أنه الابن الوحيد للكوميديان الراحل بين 5 بنات وترتيبه الثانى بينهم، مشيراً إلى أن والده توفى وهو في سن 18 عاما بينما كان عمر شقيقته الكبرى 19 عاما وكانت تتراوح أعمار شقيقاته الأصغر بين 14 و11 عاما.

وأشار ابن الكوميديان الراحل إلى أن والده لم يكن يومًا قاسيًا مع أبنائه لأنه لم يتربَ على القسوة وكان يتعامل معهم بطريقة كوميدية والهزار، ولا يستخدم الجد إلا في حدود قليلة، موضحًا أن من أكثر الأمور التي كانت تثير أعصابه وتجعله يتحول ما يتعلق بماتشات الزمالك، قائلا: "والدى كان زملكاوى متعصب، وكان ممكن يحدفنى بكوباية الشاي في الحالات التي ينهزم فيها الزمالك ويخسر المباريات خاصة في ماتش الستة واحد، لأنى كنت أهلاوى".

عمر يونس شلبى أثناء الحوار

وأشار عمر يونس شلبى إلى الطريقة التي كان يعاقب يها الفنان الكوميدى الراحل أبناؤه.

ولد الفنان الراحل يونس شلبى فى 30 مايو 1941 بمدينة المنصورة، وهو ابن وحيد على بنتين هو أصغرهما.

وكان والد يونس شلبى يعمل تاجرا وخسر أمواله ومات من الحزن وترك زوجته شابة ومعها ابنتان فى عمر 15، 17 عاما، بينما كان يونس شلبى لم يتجاوز 5 سنوات.

وعانى الضاحك البرىء معاناة طويلة مع المرض وأجرى العديد من العمليات وأنفق مبالغ كبيرة على العلاج حتى وفاته تاركا 6 أبناء أكبرهم فى الصف الثانى بكلية التجارة وأصغرهم فى الصف الرابع الابتدائى