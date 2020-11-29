بعد فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.. محمد الشناوي ضيف منى الشاذلي غداً

يحل نجم النادي الأهلي محمد الشناوي ضيف مع الإعلامية منى الشاذلي غدًا في برنامجها “معكم” على قناة cbc.

ونشرت منى برومو الحلقة عبر حسابها على موقع الصور "إنستجرام"قائلة :"أول ظهور لـمحمد الشناوي بعد فوز الأهلي بدوري أبطال افريقيا.. انتظرونا غدا الاثنين 9 مساءً في حلقة خاصة مع منى

الشاذلي".

يحكي «الشناوي» خلال اللقاء كواليس خاصة تظهر لأول مرة عن فوز الأهلي بالكأس التاسعة التي طال انتظار جمهور الأهلي لها وماذا حدث بين شوطي اللقاء.

كما يروي تفاصيل رفع مؤمن زكريا للكأس وماذا فعل بعد هدف مجدي قفشة

في آخر دقائق مباراة الزمالك، وماذا قال لحكم المباراة حتى تمر الدقائق الأخيرة وينتهي اللقاء.

وأمام جمهور البرنامج روى الشناوي قصته مع شارة قيادة الأهلي وماذا فعل عندما أصبح قائدا للفريق وكيف تعامل مع لاعبي الأهلي منذ أصبح قائدا لهم.

كما يتضمن اللقاء حكايات محمد الشناوي مع كرة القدم وكيف جاء من محافظة الشرقية باحثًا عن فرصة حتى أصبح حارس مصر الأول.