بالصور .. مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز على نيل القاهرة

شارك عدد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير في حفل الجاز الأسبوعي الذي يقام داخل مطعم شهير للمأكولات المصرية والعالمية بأحد الفنادق الكبري على كورنيش نيل القاهرة. وأقيم الحفل بأحد مطاعم فندق شهير وكان ضمن الحضور الفنان مصطفى فهمي وحرمه الإعلامية فاتن موسى وكابتن محمد عبد المنصف وحرمه لقاء الخميسي ومصفف الشعر العالمي محمد الصغير ،الفنانة التشكيلية سوزي عرفه حرم المخرج عمرو عرفه ،محسن العوضي نجية العوضي والخبير السياحي أحمد الشندويلي وغادة بشر .. وغيرهم ممن استمتعوا بأشهى الأطباق العالمية وموسيقى الجاز وسط أجواء نيل القاهرة الساحرة . الصغير ،الفنانة التشكيلية سوزي عرفه حرم المخرج عمرو عرفه ،محسن العوضي نجية العوضي والخبير السياحي أحمد الشندويلي وغادة بشر .. وغيرهم ممن استمتعوا بأشهى الأطباق العالمية وموسيقى الجاز وسط أجواء نيل القاهرة الساحرة .

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