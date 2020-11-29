تفاصيل مسلسل "اللي ملوش كبير" لياسمين عبدالعزيز والعوضي

يستعد صناع مسلسل "اللى ملوش كبير" بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، للتحضيرات الأولية للعمل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، حيث قررت الشركة المنتجة بدء تصويره منتصف شهر ديسمبر المقبل على أقصى تقدير.

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ويعقد مخرج العمل مصطفى فكرى جلسات عمل مع حسام شوقى مدير عام شركة سينرجى المنتجة

للعمل، بالإضافة لبطلي المسلسل والمؤلف عمرو محود ياسين، للوقوف على التفاصيل المبدئية ، فضلاً عن التحضير للشخصيات الرئيسية والثانوية ، كما تجرى الشركة حاليًا إبرام باقى التعاقدات من أجل البدء في تصوير المسلسل فور الانتهاء من كل التفاصيل .

وسبق وشارك الفنان أحمد العوضي الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطولة مسلسل "لآخر نفس" ، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن

وطارق الكاشف، وإخراج حسام على .

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز، قدمت العام الماضى مسلسل ونحب تانى ليه، ولاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من كريم فهمى، وشريف منير، وليلى عز العرب، وسوسن بدر، وأخرون، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى.

كما قدم أحمد العوضى مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، وقدم شخصية الارهابى هشام عشماوى"، وشارك في بطولته كل من محمد امام، محمد رجب، صلاح عبد الله، حازم سمير، عمرو سعد، اسر ياسين، وعدد كبير من النجوم، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى.