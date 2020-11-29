بالفيديو.. عمر الشناوي يمازح شبح "ما وراء الطبيعة"

نشر الفنان عمر الشناوي مقطع فيديو من كواليس تصوير حكاية "أول السطر" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" ، عبر خاصية القصص القصيرة لحسابه على Instagram، وهو يمسك بجهاز لاسلكي يتحدث فيه مع الطفلة ريم عبد القادر التي تشاركه البطولة، وكانت قد قدمت دور شبح مؤخرًا في مسلسل "ما وراء الطبيعة" لطفلة تدعى "شيراز".

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ومازحها الشناوي قائلًا جملتها الشهيرة بالمسلسل: "خلاويص"؟ .



حكاية "أول السطر" من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولتها درة وعمر الشناوي والطفلة ريم عبد القادر ويتم التصوير بين

القاهرة ومحافظة الإسكندرية.

"إلا أنا" كان يضم في البداية 6 حكايات، هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، وبعدها تم زيادته، قدمت ريهام عبد الغفور السابعة وحملت اسم "ربع قيراط".

ويتكون المسلسل من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة برفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل

حلقة بمثابة فيلما مستقلا، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

الجدير بالذكر أن مسلسل "ما وراء الطبيعة" يعرض مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

"ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت" السابقة، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل".