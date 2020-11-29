“جينجل بيل روك” يزيّن احتفالات دبي بموسم الأعياد

متابعة بتجـــــــــــرد: تستعدّ قاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي لاحتضان الحفل الموسيقي العائلي جينجل بيل روك يوم الجمعة 18 ديسمبر احتفالاً بموسم الأعياد.

وتدعو الفعالية عشاق المرح والترفيه إلى الدخول في أجواء الاحتفال مع باقة متنوعة من أغاني موسم الأعياد المحببة، والتي يؤدّيها نخبة من المواهب الفنية والموسيقية، وذلك ضمن بيئة آمنة تراعي قواعد التباعد الاجتماعي.

ويشارك في الحفل أسماء مميزة في عالم الفن والموسيقى، أمثال فرقة ذا باريكيد بويز التي تألقت على مسارح ويست إند اللندنية وتضمّ أصواتاً مذهلةً أشعلت حماس المتابعين في أدائها لمسرحية البؤساء الغنائية. ومن المقرر أن تعتلي الفرقة خشبة المسرح إلى جانب الفنانة والمغنية الموهوبة كيري إليس، خاصةً بعد أن لفتت الانتباه في أدائها لأدوار البطولة ضمن عروض ويست إند وبرودواي، فضلاً عن دورها الأساسي الحائز جوائز في مسرحية ويكيد الغنائية.

كما تصدّرت تسجيلاتها الغنائية بالتعاون مع يونيفرسال ديكا قائمة الأعمال الموسيقية الأكثر نجاحاً.

وتشمل قائمة الأغاني التي سيتم أداؤها في الفعالية مجموعةً من الإصدارات المفضّلة، نذكر منها أول آي وونت فور كريسماس، تويلف دايز أوف كريسماس، وجينجل بيل روك، وذلك بحضور أوركسترا جينجل بيل التي تضمّ أفضل الموسيقيين المحليين والعالميين، إضافة إلى كورال الأطفال الموهوبين من أكاديمية دبي للفنون الأدائية.