أحمد فهمي يتغيب عن دراما رمضان 2021

متابعة بتجـــــــــــرد: قرر الفنان المصري أحمد فهمي التغيب عن دراما رمضان 2021، لرغبته في التركيز على السينما خلال الفترة المقبلة.
وبحسب مصدر خاص فإن فهمي كان قد تعاقد مع شركة “سينرجي” لمدة عامين دون تحديد تواريخهما، حيث اتفق مع مسؤوليها على عدم مشاركته في السباق الرمضاني المقبل، مضيفاً أن الفنان يسعى لاستكمال تصوير فيلمه الجديد «دماغ عالية» منتصف ديسمبر المقبل، لعرضه في أحد موسمي العيد من العام المقبل.
وأوضح المصدر أن فهمي أعجب بسيناريو مسلسل “الكابيتانو” الذي يجسد خلاله شخصية طيار جوي، ولكنه وضعه في قائمة الاختيار للمفاضلة بينه وبين عدد من المسلسلات الأخرى في دراما رمضان 2022.
يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان مسلسل “رجالة البيت، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركه البطولة كل من أكرم حسني، وبيومي فؤاد، وويزو، ولطفي لبيب، وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.
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