وزير بريطاني مسلسل "التاج" مستوحى من الخيال

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"الخليج 365" من بيروت: في مداخلة دراماتيكية ، أضاف أوليفر دودن، وزير الرياضة والثقافة والإعلام في بريطانيا صوته إلى القلق المتزايد من أن المشاهد المفبركة في مسلسل "The Crown" تلحق الضرر بالعائلة المالكة لدرجة أن دعى "نتفليكس" لوضع تحذير للمشاهدين في بداية كل حلقة من أنها ليست "حقيقة".

وقال دودن "إنه عمل خيالي تم تصويره بشكل جميل، كما هو الحال مع باقي الأعمال التلفزيونية الأخرى، يجب أن تكون Netflix واضحةً منذ البداية. دون ذلك، أخشى أن جيلًا من المشاهدين الذين لم يعاصروا هذه الأحداث قد يخلطون الخيال بالحقيقة"، بحسب ما نقلت صحيفة "ميل".

من المتوقع أن يقدم الوزير طلباً رسمياً إلى خدمة البث ويطلب منهم إضافة تحذير قبل كل حلقة.

فبحسب الصحيفة، فإن القلق كان سببه حقيقة أن المشاهد التي رواها كاتب السيناريو بيتر مورغان، تضر بالنظام الملكي البريطاني وخاصة الأمير تشارلز من ويلز.

وقال صديق للأمير الليلة الماضية: "من المشؤوم تمامًا أن يستخدم مورغان الترفيه الخفيف لدفع أجندة جمهورية صريحة جدًا ولا يراها الناس".

وأضاف: "لقد تم استدراجهم (المشاهدين) خلال المواسم الماضية حتى لا يتمكنوا من رؤية كيف يتم التلاعب بهم".

منهياً كلامه بالقول: "إنها دعاية متطورة للغاية".

وقادت صحيفة The Mail on Sunday دعوات إلى إضافة إخلاء مسؤولية في مقدمة المسلسل ، وسط مزاعم أن نسب مشاهدته فاقت بالفعل عدد الأشخاص الذين شاهدوا البث المباشر لحفل زفاف تشارلز الواقعي على الأميرة ديانا.

حيث قيل مطلع الأسبوع الماضي أن 29 مليون شخص قاموا بتسجيل الدخول إلى خدمة البث المباشر لمشاهدة الدراما في الأسبوع الذي تلا إطلاق الموسم الرابع في وقت سابق من هذا الشهر، متفوقاً بـ 600 ألف مشاهد على عدد جمهور التلفزيون البريطاني الذي شاهد حفل الزفاف الفعلي في عام 1981.

ودفع الجدل حول المشاهد المخترعة، بما في ذلك الاقتراح الخاطئ بأن العلاقة بين تشارلز وكاميلا باركر بولز استمرت طوال زواجه من ديانا، إلى دفع شقيق الأميرة إلى إضافة صوته إلى دعوات إخلاء المسؤولية.

قال إيرل سبنسر لقناة ITV: "سيكون من الأفضل لمسلسل The Crown إذا ذكر في بداية كل حلقة أن" هذا ليس صحيحًا ولكنه يعتمد على بعض الأحداث الحقيقية ". لأنه بعد ذلك سيتفهم الجميع أنها دراما من أجل الدراما.

وبدوره يواجه السيد دودن ضغوطًا لسد "ثغرة" تتطلب من المشاهدين البريطانيين الذين يرغبون في تقديم شكوى بشأن The Crown الذهاب إلى منظم التلفزيون الهولندي لأن Netflix يقع مقرها في هولندا.

ففي رسالة إلى السيد دودن ، أعرب لورد فورسيث ، نظير حزب المحافظين عن دهشته من أن Netflix لا تدفع ضرائب الشركات في وقت يتم دفع مليار جنيه استرليني من اشتراكات المملكة المتحدة إلى شركة هولندية.

لكن في نهاية هذا الأسبوع ، تبين أن Netflix ستبدأ في دفع ضرائب على الإيرادات التي تجنيها من المشتركين البريطانيين اعتبارًا من 1 يناير.

كما تكشف صحيفة The Mail on Sunday بعض ردود الفعل الناتجة عن المسلسل:

-أدان حلفاء مارغريت تاتشر المسلسل لأنه إدعى أنها طلبت من الملكة حل البرلمان لإنقاذها من الإطاحة بها كرئيسة للوزراء في عام 1990.

-انتقد اثنان من قادة البحرية الملكية الذين قاتلوا في حرب الفوكلاند مسلسل التاج لأنه يشير إلى أن الملكة فشلت في دعم القوات البريطانية أثناء الصراع.

-أُجبر كليرانس هاوس على تقييد التعليقات على قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التصيد "المروع" لدوقة كورنوال ، بما في ذلك التهديدات بالقتل.

من جهتها اعترفت إيما كورين، التي تلعب دور الأميرة ديانا، أن الجزء الرابع المثير للجدل "خيالي إلى حد كبير".

خلال سلسلة من المقابلات ، قالت الشابة البالغة من العمر 24 عامًا إن الوقائع المنظورة تم اختراعها وأن أفراد العائلة المالكة الذين تم تصويرهم في المسلسل الجديد هم "شخصيات" ابتكرها السيد مورغان.

سأل تامرون هول مذيع برنامج حواري اميركي "كورين" عن التقارير التي تفيد بأن أعضاء البرلمان والعائلة المالكة قد انزعجوا من تصوير مسلسل التاج لتشارلز وديانا وكاميلا.

أجابت "إنه أمر صعب". أعتقد أنه بالنسبة للجميع في The Crown ، نحاول دائمًا تذكير الجميع بأن المسلسل الذي نقدمه خيالي إلى حد كبير. من الواضح أنه يستند لبعض الوقائع والحقائق لكن نصوص بيتر مورغان هي أعمال خيالية.

ورفضت Netflix التعليق، عند سؤالها أمس عما إذا كانت ستضع إخلاء مسؤولية في مقدمة المسلسل.

أما مورغان فقد دافع في السابق عن نصه قائلاً: "عليك أحيانًا أن تتخلى عن الدقة ، لكن لا يجب أن تتخلى عن الحقيقة أبدًا"



ماذا عن الدعم الحكومي؟

يذكر أن مسلسل The Crown إستفاد في السابق من إعفاءات ضريبية حكومية تصل إلى 16 مليون جنيه إسترليني لمساهمته في "الثقافة والتراث" في بريطانيا، وفقًا لوثائق قُدِّمت إلى المفوضية الأوروبية.

حصلت Left Bank Pictures ، التي تنتج The Crown ، على مكاسب مفاجئة عن أول موسمين من المسلسل.

وعن الموسم الثالث والرابع ، ستكون مؤهلة أيضًا. بموجب المخطط المصمم لتشجيع الإنتاج التلفزيوني في المملكة المتحدة، يمكن للإنتاج النصي أن يطالب بما يصل إلى 2 مليون جنيه إسترليني من الإعفاء الضريبي لكل ساعة من الدراما التي تكلف إنتاجها 10 ملايين جنيه إسترليني أو أكثر.

للتأهل، يجب أن يجتاز الإنتاج اختبار نقاط يديره معهد الفيلم البريطاني لمساهمته في الثقافة البريطانية.

تُكتسب النقاط إذا ساهمت في "تطوير وتعزيز الإبداع البريطاني والتراث والتنوع البريطاني".

الليلة الماضية ، قال متحدث باسم Left Bank Pictures: 'في العام الماضي ، تم دعم 275 إنتاجًا بريطانيًا من خلال الحوافز الضريبية للحكومة البريطانية.

"Left Bank Pictures لا تدعي الفضل للشركة ، يتم المطالبة بها من قبل الإنتاج ويتم إعادة استثمار الأموال في ميزانية الإنتاج."

في نهاية هذا الأسبوع ، أعلنت Netflix أنها ستبدأ في دفع ضرائب على عائداتها البالغة مليار جنيه إسترليني من مشتركيها البريطانيين لسلطات الضرائب البريطانية.

منذ عام 2012 ، عندما تم إطلاق Netflix في بريطانيا ، قامت الشركة بتوجيه الإيرادات التي تحققها في المملكة المتحدة الى هولندا التي تعد ولاية قضائية منخفضة الضرائب. سيدخل التغيير حيز التنفيذ في 1 يناير.

قالت Netflix إنها "شهدت نموًا دوليًا سريعًا في السنوات الأخيرة ونريد أن يعكس هيكل شركتنا بشكل أفضل عملياتنا التجارية المتنامية وبصمتنا في الأسواق الرئيسية".

