شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تحصد لقب زوجة الأب المثالية بسبب رقصها مع بنات اليكس رودريجيز ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقة مميزة تربط ما بين النجمة جينيفر لوبيز وأبناء خطيبها اليكس رودريجيز مثلما ظهرت خلال فيديو نشرته عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث ظهرت فيه وهي ترقص مع بناته ما دعا موقع مثل "هوليود لايف" يصف لوبيز بزوجة الأب المميزة، وذلك بعدما ظهرت معهم بشكل يعكس حجم علاقتهم سوياً فى أكثر من فيديو آخر نشرته بنات اليكس.



لوبيز

ورغم أن لوبيز لا تزال إلى الآن خطيبة اليكس إلا أن الموقع الشهير أكد أن اقتراب زواجهما مسألة وقت وبالتالي ما تقوم به حالياً مع أبناء اليكس لاعب البيسبول السابق، سيجعلها أفضل زوجة أم يتمنون العيش معها.

وكانت احتفلت النجمة العالمية جينفر لوبيز بطرح أغنيتها الجديدة In The Morning. خلال عيد الشكر، وكشفت لوبيز عن فيديو ظهرت فيه وهي تعد تنازليا لسماع الأغنية برفقة خطيبها وأبنائه وأبنائها، ثم تبدأ في الغناء والرقص برفقة عائلتها وهم في المنزل احتفالاً بعيد الشكر حيث بدا المنزل مليئا بجو العيد من خلال الأضواء والزينة.

هذا وكانت شوهدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجيز متوجهان إلى عطلة عيد الشكر مع توأم جي لو البالغان من العمر 12 عامًا ماكس وإيمي، وذلك وبعد تم انتقادهم على وسائل التواصل الاجتماعي لسفرهم على متن طائرة خاصة إلى نيويورك للاحتفال بعيد الشكر بعد أن ناشد مركز السيطرة على الأمراض الأمريكيين عدم السفر لقضاء العطلة وسط زيادة في حالات COVID-19.

وظهرت جينيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجيز وابنائها بملابس ثقيلة لمواجه برودة الجو، كما ارتدوا الأقنعة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان قد سأل أليكس رودريجيز معجبيه عن خططهم لليوم الكبير عندما سافر إلى منزله في ميامي على متن طائرة خاصة فاخرة مع خطيبته جينيفر لوبيز، وبذلك غاب لاعب البيسبول السابق البالغ من العمر 45 عامًا عن الهدف حيث شجع متابعه علي امر خطأ في الوقت الحالي اي وسط جائحة فملايين الأشخاص حول العالم لن يتمكنوا من قضاء الوقت مع أحبائهم بسبب لفيروس كورونا.

وكانت قد سيطرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز على المسرح حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية 2020 الذى أقيم قبل ساعات ، حيث قدمت لوبيز أداء مفعم بالحيوية في حفل، وظهرت النجمة البالغة من العمر 51 عامًا مع المغني مالوما ، حيث قدما أداء غنائي من الكوميديا الرومانسية فيلم Marry Me. والمقرر عرضه قريبا.