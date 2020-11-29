شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون توقيع لاستبعاد آمبر هيرد من بطولة Aquaman 2.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت العريضة التي دشنها عدد كبير من عشاق النجم العالمي جوني ديب، على أكثر من 1.5 مليون توقيع من أجل استبعاد زوجته السابقة النجمة العالمية آمبر هيرد، من بطولة فيلمها القادم Aquaman 2، ويأتى هذا على خلفية استبعاد جونى ديب من بطولة فيلم Fantastic Beasts بعد خسارته لقضية التشهير التي أقامها ضد صحيفة the sun.

وحصلت العريضة التي دشنها جمهور جوني ديب من مختلف أنحاء العالم، على عدد كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية، من أجل مطالبة الشركة المنتجة باستبعاد هيرد من بطولة الفيلم القادم Aquaman 2، ويزعم مدشنو العريضة أن هيرد كذبت بشأن اتهاماتها ضد ديب وأنها هي تشتهر بالإساءة المنزلية التي تم اثباتها في وقائع سابقة ضدها.



عريضة استبعاد آمبر هيرد

ورفض القضاء إذن النجم العالمي جوني ديب بالطعن في قضية التشهير ضد صحيفة "ذا صن"، حيث رفض القاضي أندرو نيكول طلب الممثل للاستئناف، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن لديه فرصة لكسب القضية، حسب ما نشره موقع variety.