شكرا لقرائتكم خبر عن اوليفيا وايلد تكشف عن حبها للموسيقى بجولة مع الجيتار في شوارع لوس أنجلوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدت النجمة أوليفيا وايلد ملتزمة بصورة كبيرة بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا مؤخراً، أثناء سيرها في شوارع لوس انجلوس، وفقًا لما نشره موقع ديلي ميل حيث ظهرت وهي ترتدي الكمامة، مثلما ظهر خلال صور التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي.



اوليفيا وايلد

كما تميزت وايلد مؤخراً أثناء حملها جيتار على ظهرها كشفت به عن حبها للموسيقى تلك الفترة تحديداً التي تحاول أن تعوض بها انفصالها عن خطيبها الشهر الماضى مثلما ذكر موقع الديلي ميل.

كما لا يقتصر الأمر على الموسيقى فحسب، وإنما كشفت فى وقت سابق عن عشقها لهواية أخري من ضمن هواياتها العديدة، ممثلة في ركوب الخيل، حيث نشر موقع ديلي ميل عدة صور لها اثناء ركوبها على حصان، وهي ترتدي كمامتها.



وايلد

وأضاف التقرير أن النجمة الشهيرة تعد من أكثر المشاهير حبًا لرياضة الفروسية، فهي من عشاق الخيول بصفة خاصة، وتسعي دائماً كلما سنحت الفرصة لها أن تركب الخيول.

من ناحية أخرى تعرف النجمة العالمية أوليفيا وايلد أنها من أكثر نجمات العالم حفاظًا على رشاقتها سواء بواسطة اتباع نظام حمية قاسى أو ممارسة الرياضة بانتظام، وهو ما يظهر دائما بإطلالاتها حيث لم تظهر ويلد بوزن زائد على الإطلاق.

والتقطت عدسات مصورى "الباباراتزى" عدة صور لأوليفيا وايلد البالغة من العمر 36 عامًا خلال استمتاعها بوقتها على أحد الشواطئ الموجودة فى ماليبو بكاليفورنيا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان بصحبة النجمة الشهيرة عدد من أصدقائها المقربين الذين استمتعوا بوقتهم معا.

ظهرت أوليفيا وايلد مرتديه مايوه ذى تصميم أنيق من اللون الأسود، وهو من مجموعة تصميمات دار أزياء " Marysia " ووصل سعره الى 320 جنيهًا إسترلينيًا.