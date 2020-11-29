شكرا لقرائتكم خبر عن ناتالى بورتمان تتجول فى شوارع سيدني بعيدًا عن ضغوط تصوير Thor.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الممثلة ناتالى بورتمان لجزء جديد من سلسلة Thor، والتي حققت خلال أجزائه السابقة نجاحًا كبيرًا حينما لعبت دور الفتاة المحبوبة على كوكب الأرض لبطل العمل كريس هيمسورث، إلا أنها مؤخرًا ظهرت في استراليا بإطلالة مميزة بعيداً عن ضغوط التصوير وفقًا لموقع hollywoodlife.



ناتالى بورتمان

حيث ظهرت الممثلة الشهيرة بإطلالة صيفية من خلال قبعة وشورت ارتدته على قميص تميزت به أثناء ظهورها الأخير.

جدير بالذكر أن ناتالي بورتمان ، 39 عامًا ، تتواجد في الأساس داخل مدينة سيدني فى أستراليا وذلك من أجل فيلم Thor: Love and Thunder الذى تقوم بتصوير مشاهدها فيه هناك، بصحبة طاقم العمل، حيث يضم الفيلم النجم كريستيان بيل الذى يشارك فيه للمرة الأولي ضمن أحداث تلك السلسلة.



ناتالى

وكانت التقطت عدسات المصورين، فى وقت سابق الظهور الأول للنجم العالمي كربيستيان بيل في الولايات المتحدة الامريكية، بعد وصوله قادماً من سيدني لتصوير أولي مشاهده في فيلم الأكشن والخيال Thor: Love And Thunder والمقرر أن يجسد فيه شخصية الشرير أمام النجم العالمي كريس هيمسوورث.

وظهر بيل صاحب الـ 46 عاماً، في شوارع باسيفيك باليسيدز في كاليفورنيا، أمس، وهو يحمل كلبه بداخل ملابسه في رحلة تسوق ارتدي ستر بقلنسوة زرقاء داكنة اللون مع شورت باللون الرمادي، واحذية خفيفة مع تغطية رأسه بقبعة بيسبول سوداء اللون.