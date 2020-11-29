شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الصندوق الأسود مازال فى المركز الأول بعد عرضه منذ 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم "الصندوق الأسود" للفنانة منى زكي، فى تحقيق إيرادات مرتفعة، بدور العرض السينمائية، منذ طرحه خلال الفترة الماضية، حيث وصلت إيرادات الفيلم إلى 6 ملايين جنيه، ليتصدر بذلك قائمة إيرادات الأفلام بشباك التذاكر المصرية والأجنبية منذ طرحه في السينمات يوم 28 أكتوبر الماضى، من إخراج محمود كامل، وهو الفيلم الذى يعيد منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "من 30 سنة" مع أحمد السقا ونور وميرفت أمين وشريف منير.

الصندوق الأوسود

جاء في المركز الأول وحقق أمس السبت 90,035 ألف جنيه، وتصدر شباك التذاكر بعيداً عن الأفلام المطروحة حالياً في السينمات.

فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

عفريبت ترانزيت

كما حقق فيلم "عفريت ترانزيت" بطولة بيومى فؤاد، ومحمد ثروت وأحمد فتحى، المليون الأول منذ طرحه، محققاً 50,083 ألف جنيه فى شباك التذاكر، وحصل على المركز الثانى.

"عفريت ترانزيت" بطولة محمد ثروت وبيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فتحى ومحمود الليثى، وهدى مجد ومحمود حافظ ومحمد جمعة، ويظهر أحمد فهمى وحمدى الميرغنى ومصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن كضيوف شرف في الأحداث، والعمل من إخراج ياسر هويدى، وتأليف أحمد عامر وتامر عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وتدور أحداثه فى اطار كوميدى.

الخطة العامية

ووصلت إيرادات فيلم "الخطة العامية إلى 45,969 ألف جنيه، أمس السبت ، وجاء في المركز الثالث والفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

زنزانة 7

وذهب المركز الرابع لفيلم "زنزانة 7"، وحقق أمس 15,702 ألف جنيه.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

توأم روحى

احتل المركز الخامس فيلم "توأم روحي"، 15,872 ألف جنيه.

فيلم "توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

الغسالة

وجاء فيلم "الغسالة"، في المركز السادس، بعد تحقيقه 9,290 الف جنيه.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي وبيومي فؤاد.