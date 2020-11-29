شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يصور مشاهد جديدة من فيلمه الجديد "Mission: Impossible 7" بروما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان العالمي توم كروز تصوير مشاهد جديدة من فيلمه الجديد "Mission: Impossible 7" في روما، حيث بدأ في تصوير مشاهد مع الشرطة، مرتديا الكمامة لحماية نفسه والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشوهد توم كروز في إطلالة أنيقة، حيث ارتدى صدرية رمادية وقميصا أبيض ناصعا وربطة عنق مخططة، والتقطت عدسات المصورين لقطات للممثل البالغ من العمر 58 عامًا خلف عجلة القيادة في سيارة "فيات 500" تتسم بكونها كلاسيكية صفراء، بينما كان يستعد لمشاهد المواجهة المثيرة مع فرقة من سيارات الشرطة .



توم كروز يرتدى الكمامة

وظهر النجم العالمي وهو يحاول قيادة سيارته الصغيرة في شارع واسع في المدينة، قبل أن ينفجر على ما يبدو عندما التقى عددا كبيرا من سيارات ودراجات الشرطة خلال تصوير فيلمه الجديد "Mission: Impossible 7" في روما.

وفي وقت سابق، ظهر النجم العالمي توم كروز في الصور التي التقطت له وهو داخل إحدى السيارات الصغيرة التي لم يتجاوز مساحته المتر مربع لينفذ مشهد أكشن، حيث ارتدى بدلته الكاملة كالعادة في الفيلم الذي طالما شهد مشاهد أكشن وقتال.



توم كروز يصور مشاهد جديدة

وكانت عدسات المصورين قد التقطت صورا لظهور النجم العالمي توم كروز فى كواليس تصويره أحد مشاهد فيلم الأكشن والإثارة Mission Impossible 7، وهو يرتدي بدلة سوداء اللون بجوار النجمة العالمية هايلي أتويل، التى تشاركه بطولة هذا الجزء من سلسلة الأكشن الشهيرة.

وكشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن كواليس المشهد الذي قام بتصوير كروز في مدينة فينيسيا الإيطالية، على جسربونتى مينتيتش الشهير منذ أيام، والتى ظهر فيها كروز صاحب الـ 58 عاماً وهو فى كامل أناقته كالعادة لتجسيد شخصية إيثان هانت الشهيرة، ويظهر بجوارهم طاقم العمل.



توم كروز