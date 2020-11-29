شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تدافع عن أحمد فهمى: "شهادتى فيه مجروحة بس قلبه طيب وعفوى بزيادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة هنا الزاهد، على الدفاع عن زوجها الفنان أحمد فهمي، فى ظل الهجوم الذي تعرض له خلال الفترة الأخيرة بعد الاشتباكات اللفظية التي نشبت بيه وبين لاعب الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وقالت هنا الزاهد في تدوينه منشورة عبر حساب منسوب لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "بعيدًا إن شهادتي فيه مجروحة لأن الناس هتقول بقول الكلام ده عشان جوزها، أنا لا بفهم في الكورة ولا بتفرج عليها بس بشوف قد إيه الإنسان ده بيحب يكون عفوي وبينسى أنه ممثل وبيتعامل مع كل الناس بكل ذوق حتى في الشارع وفي التصوير وفي كل مكان والناس اللي عرفاه عرفين ده كويس، أنا عارفة أنه الناس بتفضل تقول لا ده ممثل مينفعش يقول رأيه".

بوست هنا الزاهد

وأضافت الزاهد في رسالتها "بس للأسف الإنسان ده بينسى وبيخسر من كتر ما هو اللي فى قلبه على لسانه ومش بيحب ينافق ولا بيرضي حد عشان يكسب جمهور زي ما ناس كتير بتعمل كده، لما بيكتب رأيه بيكتبوا على أكونت فيس بوك اللي في صحابه زيه زي أي حد أهلاوي بس للاسف بتطلع أخبار بالكلام اللي بيقولوا عموما أنا عايزة اقولك انك قلبك طيب وعفوي بزيادة و بتقول اللي جواك من غير متحسبها عشان بتنسى أنك ممثل أصلاً بس الأيام دي مينفعش تبقى كده للاسف، واعمل اللي يريحك لأنك إنسان وإحنا كده كده بنحبك جدا".

وعلى جانب آخر، كان قد وجه المطرب مصطفي حجاج، رسالة للنجم أحمد فهمي، بعد تبادل الاشتباكات بالألفاظ أمس بينه وبين لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، الذي تعرض لحملة انتقادات كبيرة من جمهور النادي الأهلي عقب انتهاء مباراة نهائي بطولة أفريقيا التي توج بها المارد الأحمر بثنائي مقابل هدف، وكتب حجاج تعليقاً على تصريح فهمي بخصوص شيكابالا، "مش صح الأسلوب ده يا أحمد أنت فنان كبير، وبعدين مفيش حد أسياد على حد دى كورة مكسب وخسارة على الجميع، وشيكابالا لاعيب محترم، أنا أهلاوى، بس زى ما الأهلي بيكسب، الزمالك برده بيكسب".