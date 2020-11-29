شكرا لقرائتكم خبر عن شام الذهبى فى رحلة بنيويورك.. وأصالة تتغزل فيها برسالة حب .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة السورية أصالة نصري، على التغزل في ابنتها شام الذهبي داخل التعليقات على مجموعة الصور التي نشرتها الأخيرة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، اليوم الأحد، أثناء زيارتها لمدينة نيويورك الأمريكية، والتي لفتت الأنظار إليها من خلال صورها أمام الكثير من المعالم الشهيرة في أمريكا وفي شوارع نيويورك.

وقالت أصالة نصرى، في تعليقها على صور ابنتها والذي حصد عددا كبيرا من الإعجابات، "الله يحميكي ويحفظك ياملاكي يادنيتي ياأطهر قلّب وروح بالكون كلّه ياماماتي شو أنا فخوره فيكي وراسي بينافس فيكي السحاب"، فيما كتبت شام الذهبى، فى تعليقها على صورها، "السعادة هى حالة ذهنية تختارها بمجرد أن تكون ممتنًا لكل شىء .. كلاً من النعم والدروس".

وعلى جانب آخر، تستعد نصري خلال الأيام المقبلة لطرح أغنيتها الجديدة "الفرق كبير" التي تجمعها لأول مرة مع رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركى آل الشيخ، وكانت قد نشرت أصالة بوستر الأغنية عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "‏بأوّل تعاون مع أبو ناصر الغالي.. أغنية فيها كلّ الدفا والمشاعر الطيّبة.. قريباً رح تسمعوها، وبعتقد هتستمتعوا فيها مثلّ ما أنا كتير فيها تعلقت و كلّ الشكر لمنّ أولاها اهتمامه، وأضاف لي باختياره صوتي تعبيراً جديد.. تركي آل الشيخ"، أغنية "الفرق كبير" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله وتوزيع خالد عز.



تعليق أصالة نصري

فى سياق مختلف تستعد النجمة السورية أصالة نصرى، لإحياء حفل غنائي على طريقة "الأون لاين"، يوم الجمعة الموافق 4 من شهر ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل الكثير من محبيها، خاصة وإنها تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة فى الوطن العربى، وستقدم خلال الحفل باقة متنوعه ومتميزة من أغنياتها التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى.

وطرحت النجمة السورية أصالة نصرى، كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا" على موقع "يوتيوب"، والتى قدمتها ضمن البومها الجديد "لا تستسلم"، والأغنية من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.

وكانت الشركة المنتجة لألبوم النجمة السورية أصالة نصرى "لا تستسلم"، طرحت أغانى الألبوم الجديد الذى تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث ضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللكنة الخليجية.



شام الذهبي