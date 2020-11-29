رقص جنات وأصالة على أغنية "بنت أكابر" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
شاركت المطربة المغربية جنات مهيد، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو لها مع الفنانة السورية أصالة نصري من الاحتفال بعيد ميلاد المنتج جمال العدل، مساء أمس السبت.
وظهرت جنات ومعها أصالة في فيديو نشرته الأولى عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، يرقصن على أغنية المطربة السورية "بنت أكابر"، وعلّقت جنات: "كانت ليلة رائعة".
وطرحت جنات في أغسطس الماضي، أحدث أغنياتها "أنا في انتظارك" من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع.
بينما آخر أعمال أصالة ألبوم "لا تستسلم"، وضم 20 أغنية جميعها باللهجة الخليجية.
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