هنا الزاهد عن أحمد فهمي: "اللي في قلبه على لسانه ومش بيحب ينافق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة هنا الزاهد رسالة لزوجها الفنان أحمد فهمي، عقب هجومه ثم اعتذاره للاعب نادي الزمالك شيكابالا.

ونشرت هنا صورة لفهمي، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، علقت عليها: "بعيدا إن شهادتي فيه مجروحة لأن الناس هتقول بتقول الكلام ده عشان جوزها، أنا لا بفهم في الكورة و لا بتفرج عليها بس بشوف قد إيه الإنسان ده بيحب يكون عفوي وبينسى إنه ممثل وبيتعامل مع كل الناس بكل ذوق حتى في الشارع و في التصوير وفي كل مكان والناس اللي عرفاه عارفين ده كويس".

أضافت هنا :"أنا عارفة إن الناس بتفضل تقول لا ده ممثل مينفعش يقول رأيه، بس للأسف الإنسان ده بينسى وبيخسر من كتر ما هو اللي في قلبه على لسانه ومش بيحب ينافق ولا بيرضي حد عشان يكسب جمهور زي م ناس كتير بتعمل كده، لما بيكتب رأيه بيكتبه على أكونت فيسبوك اللي فيه صحابه زيه زي أي حد أهلاوي بس للأسف بتطلع أخبار بالكلام اللي بيقولوه، عموما أنا عايزة أقولك إنك قلبك طيب وعفوي بزيادة و بتقول اللي جواك من غير ما تحسبها عشان بتنسى إنك ممثل أصلا".

وتابعت: "بس الأيام دي مينفعش تبقى كده للأسف، واعمل اللي يريحك لأنك إنسان وإحنا كده كده بنحبك جدا".

كان فهمي كتب، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "رغم خلافي ‏الشديد معه، ومفيش صلح لا من قريب ولا من بعيد بيني وبينه، لكن ‏موضوع الكلب والفيديو ده حاجة عنصرية جدا الصراحة ومنظر بشع، ‏إحنا جمهور كبير ومحترم وبنقول على الغلط غلط حتى لو طالع من ‏عندنا، الاعتذار عن اللقطة دي واجب، بعتذر لك.. لكن موقفي منك لن ‏يتغير"، حسب قوله‎.‎