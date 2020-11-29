صور وفيديو| أمل رزق تحتفل بعيد ميلادها بحضور نهال عنبر وإيناس عزالدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تصوير- هاني رجب:
احتفلت الفنانة أمل رزق بعيد ميلادها، أمس، وسط مجموعة من أصدقائها المقربين.
نشرت أمل صورًا ومقطع فيديو من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" لما يكون عندك أخ وصديق جدع تبقى محظوظ هاني عشره العمر ربنا يخليك التورتة تجنن تصميم ومذاق وكل حاجه".
وحضر حفل عيد الميلاد عدد من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم الإعلامي أسامة منير، الإعلامية سهير شلبي، الفنانة إيناس عز الدين، والفنانة نهال عنبر.
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة أمل رزق كان المسلسل الإذاعي "رابع جار"، ويشارك في بطولته لطيفة، أحمد عيد، عبدالرحمن أبوزهرة، طارق عبدالعزيز، ومن تأليف محمد صلاح راجح، وإخراج أيمن عبدالرحمن.
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