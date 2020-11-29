نانسي عجرم تهنئ عاصي الحلاني.. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، ابن موطنها الفنان اللبناني عاصي الحلاني بعيد ميلاده، الذي وافق أمس 28 نوفمبر الجاري. وكتبت نانسي تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "ينعاد عليك 100 سنة صحة ونجاح وفرح". علق "الحلاني" على التهنئة: "نانسي الغالية الله يحفظك ويخليلك هالعيلة الحلوة ويديم عليكم الصحة وراحة البال". يُذكر أن المطرب اللبناني عاصي الحلاني أحيا حفلًا غنائيًا، 4 نوفمبر الجاري على مسرح النافورة، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ29.

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