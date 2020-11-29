قبل أحمد بدير.. تعرف على أبرز ضحايا "تنمر" الكويتية مي العيدان‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بسبب صورة تجمعه مع ابنته، أصبح الفنان القدير أحمد بدير أحدث ضحايا التعليقات الساخرة للإعلامية الكويتية مي العيدان، التي بدأت مشوارها كممثلة ثم اتجهت إلى تقديم البرامج، ونشر فيديوهات عبر صفحتها بموقع "انستجرام" توجه عبرها سهام الهجوم على الفنانين والفنانات.

مي البالغة من العمر 43 عاما، المولودة لأب كويتي الجنسية، وأم مصرية، طلقت من زوجها الفنان الكويتي على المفيدي بعد زواج دام 11 عاما، وشاركت كممثلة في 6 مسلسلات ومسرحيتين، واتجهت عام 2011 إلى تقديم البرامج التليفزيونية ومنها "نأسف للإزعاج"، و"الناقد"، و"كشف حساب".

واشتهرت مي مؤخرا بإطلاقها تعليقات ساخرة على نجوم الفن، وأثارت ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل، عند نشرها صورا للفنانة نانسي عجرم قبل وبعد عمليات التجميل، وكتبت "صورة نانسي عجرم قبل وبعد، الله بالدنيا، وين كنا ووين صرنا قبل التجميل والنحت".

وعلى غير عادتها دافعت "العيدان" عن دكتور فادي الهاشم "زوج نانسي"، عقب الاتهامات التي وجهت له بتعمد قتل السوري الذي اقتحم منزله، ونشرت مقطع فيديو، قالت فيه: "واحد مقتحم البيت، يعني ويش نسوي، نغنيله ولا نرقص له على واحدة ونص، واحد راح الفجر مقتحم البيت، وحاطط مسدس على رأس العائلة، سواء البنات أو الزوج، شو تبونه، يعني يقول له أقعد ويضايفه".

ووقعت الفنانة رانيا يوسف عدة مرات، كضحية لسهام النقد اللاذع التي تطلقها مي العيدان، وذلك بسبب ملابسها وملابس ابنتها، وكذلك الفنانة بسمة بوسيل قبل وبعد أزمة انفصالها عن الفنان تامر حسني، والذي وصفته الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل بالفيلم الهابط.

ولم تسلم الفنانة شيرين عبدالوهاب، من انتقادات مي العيدان، الذي علقت على أنباء تناول مسلسل "لؤلؤ" لسيرة حياتها، وقالت: "إيه هو تاريخ شيرين عبدالوهاب، ليست من العمالقة، لم يتم تجسيد مسلسل عن شادية ولا فريد الأطرش، ليش يسوا مسلسل شيرين عبدالوهاب".

وأعلنت سارة، ابنة الفنان أحمد بدير، عزم والدها مقاضاة الإعلامية الكويتية مي العيدان، واتهامها بالتنمر والإساءة إليه، وكتبت عبر صفحتها في موقع فيسبوك: "إيمانا منا بأهمية التصدي لظاهرة وآفة التنمر، التي أصبحت منتشرة في المجتمع، قرر أبويا توكيل أستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد إساءة الصحفية الكويتية مي العيدان، وتجاوزها في حقنا بشكل غير لائق".

ونشرت "مي"، صورة لأحمد بدير وابنته وعلقت: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع".