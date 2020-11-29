شاهد.. هاني شاكر يغني لزوجته "أنتي لسة بتسألي"

حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني حفل عيد ميلاد المنتج جمال العدل مساء أمس.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عدة فيديوهات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام- Instagram" من الاحتفال ظهر فيه الفنانة يسرا وأصالة والفنان هاني شاكر والسيناريست تامر حبيب وجومانا مراد وغيرهم من النجوم.

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وجاءت من ضمن الفيديوهات لقطة للفنان هاني شاكر الذي تفاعل وسط الحضور مع أغنيته "لسه بتسألي"، واحتضن زوجته وبدأ يغني لها كلمات الأغنية الرومانسية الشهيرة، وهي من كلمات منصور الشادي، ألحان حسن أبو السعود وتوزيع محمد مصطفى.

يذكر أن تصدر كليب"يا بخته" للفنان هاني شاكر وأحمد سعد "تريند" مصر والوطن العربي وذلك بعد اقل من ٤٨

ساعة من إطلاق ال "ديو" ويتخطي المليون مشاهدة .



"يا بخته"من اللون الشعبي المقسوم ونالت إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين اجمعوا علي نجاح العمل.



"يا بخته" كلمات أحمد إبراهيم ولحن أحمد سعد وتوزيع محمود صبري وإدارة أعمال تامر عبد المنعم الذي يعد أحد العوامل الرئيسية في خروج العمل للنور حيث كانت الأغنية منذ فترة لدي أحمد سعد ولم يستغلها وعندما تولي عبد المنعم إدارة أعماله قام بترتيبات تنفيذها.