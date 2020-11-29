"الجائحة" فيلم روائي يجسد حياة رجاء الجداوي

يتناول فيلم "الجائحة" جزء من حياة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي قبل إصابتها بفيروس كورونا، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإليكترونية خلال الأسابيع المقبلة.

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وينشغل الممثل الأماراتى سالم العامري، في تصوير الفيلم، وعبر عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل الذي يجسد فيه شخصية شاب مصري يعيش في دولة الإمارات.

ويتناول الفيلم جزء من حياة

رجاء الجداوي قبل إصابتها بفيروس كورونا ووفاتها متأثرة بهذا الفيروس، لما لها من قاعدة جماهيرية كبيرة في دول الخليج وتكريمها أكثر من مرة في دبي والكويت والسعودية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعى تربوى، حيث يتضمن بعض الأحداث الإنسانية والوطنية التي تتعلق بفيروس كورونا وتداعياته، وأشار "العامري" إلى أنه

يريد الظهور للمشاهدين بدور مختلف يحمل جوانب نفسية صعبة يظهر موهبته الحقيقة، ويتمنى المشاركة بالفيلم في المهرجانات المختلفة، ويكون خطوة للمشاركة في الأفلام السينمائية الطويلة.

ويعد الفيلم هو أول فيلم روائي يجسد جزء من حياة الفنانة الراحلة "رجاء الجداوي" تقديرا لها ولمكانتها الفنية، وتأثيرها الكبير على الأسر العربية.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، رحلت عن عالمنا في بداية شهر يوليو من العام الجاري بعد احتجازها فى الحجر الصحي عقب إصابتها بفيروس كورونا الذي أودى بحياة الكثير من البشر حول العالم.